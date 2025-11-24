Pour Lee Jae Myung, la réunification est l'ultime objectif de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La réunification des deux Corées constitue l'ultime objectif pour la Corée du Sud et une obligation stipulée dans la Constitution. C'est ce qu'a indiqué Lee Jae Myung dans une interview avec Andolu, une agence de presse du gouvernement turc, rendue publique hier. Selon lui, Séoul est donc prêt à dialoguer avec Pyongyang, à tout moment et via n'importe quel canal de communication.Le chef de l'Etat a fait part de la vision de son gouvernement, qui est de surpasser les contradictions intercoréennes et d'ouvrir une nouvelle ère de coexistence pacifique et de coprospérité. Il a ajouté que la paix n'est jamais impossible si les deux parties ont la volonté de s'approcher et de coopérer ensemble pour restaurer la confiance et le dialogue.Quant aux relations avec la Chine, le président sud-coréen a rappelé qu'elle était un grand partenaire pour le commerce ainsi que pour la chaîne d'approvisionnement stable. Il a précisé qu'au delà de l'alliance avec Washington, Séoul développera les relations d'amitié avec Pékin, notamment pour répondre aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes.Par ailleurs, Lee Jae Myung a fait savoir que les procédures nécessaires à la demande de visa d'entrée sur le sol sud-coréen seraient facilitées pour les Turcs voyageant en groupe, avec une validité prolongée à trois ans. Il a souligné que des consultations sont en cours pour ouvrir le marché sud-coréen aux produits agricoles et d'autres produits de qualité turcs.