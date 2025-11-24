Sanctuaire Jongmyo : l’Icomos recommande à Séoul de soumettre son projet de grandes tours à une EIP

Photo : YONHAP News

Le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a exhorté la ville de Séoul à soumettre son projet controversé de construction d’immeubles de grande hauteur dans le quartier de Sewoon au processus d’évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP). Ce projet est critiqué comme étant susceptible de nuire au paysage entourant le sanctuaire historique Jongmyo, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.Dans un communiqué publié hier, la section sud-coréenne de cet organe consultatif de l’Unesco a estimé que la réalisation d’une EIP et le déclenchement d’un processus de consultation internationale, constitueraient la solution la plus efficace pour traiter les questions entourant ce site. Elle a ainsi proposé au Service coréen du patrimoine (KHS) de notifier officiellement la situation au Centre du patrimoine mondial et d’organiser une EIP à laquelle participeraient la municipalité de Séoul ainsi que des experts en la matière.L’organisation a ajouté que l’objectif de ce dispositif n’est pas d’entraver un projet de développement, mais d’aider à une prise de décision raisonnable. Selon elle, cette étude pourrait permettre d’identifier des solutions rendant compatible le développement urbain et la protection du patrimoine, notamment à travers la comparaison de plusieurs scénarios variant selon la hauteur et l’agencement des bâtiments envisagés.Le comité a également reconnu les préoccupations exprimées par le Centre du patrimoine mondial et plusieurs experts au sujet de ce projet de réaménagement urbain, notamment pour les effets potentiels sur l’axe paysager et le manque de coordination entre les organismes concernés. Il a ajouté que la transparence et le respect des procédures contribueraient à renforcer la crédibilité de la Corée du Sud auprès de la communauté internationale.