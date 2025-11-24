Loi martiale : interrogatoire de Han Duck-soo pour complicité d’insurrection

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre a comparu, aujourd'hui, devant le tribunal du district central de Séoul pour être interrogé par l’équipe spéciale d'enquête sur la loi martiale et par ses avocats, dans le cadre du procès où il est accusé de complicité d'insurrection. Cette audition du prévenu constitue l’étape qui précède immédiatement l’audience de conclusion.Lors de cette séance, une vidéo montrant son témoignage lors de la procédure de destitution de l'ancien président Yoon Seok Yeol a notamment été diffusée. Han Duck-soo y déclarait ne pas se souvenir avoir reçu de documents relatifs à la loi martiale de la part de l’ex-chef de l’Etat. Des propos ayant donné lieu à l’accusation de parjure par l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk.Le procès de l’ancien chef du gouvernement devrait se conclure mercredi par une audience finale, au cours de laquelle le réquisitoire des procureurs sera présenté. Le verdict est attendu pour janvier 2026.Par ailleurs, lors d’une audience du procès distinct visant Yoon Suk Yeol, également tenue aujourd’hui, l’ancien chef du Commandement du contre-espionnage de la défense, Yeo In-hyung, s’est présenté en tant que témoin. Il a affirmé que l’ex-dirigeant avait bel et bien évoqué les « pouvoirs d’urgence » et la « loi martiale », ajoutant avoir tenté de le dissuader de passer à l’acte en s’agenouillant devant lui. L’ancien haut gradé militaire a également déclaré que Yoon Suk Yeol lui donnait l’impression d’ignorer la réalité des forces armées.