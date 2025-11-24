Séoul maintient la communication avec Tokyo et Pékin en vue d'un sommet trilatéral

Photo : YONHAP News

Séoul a indiqué, aujourd’hui, poursuivre les échanges avec Tokyo et Pékin afin de permettre la tenue d'un sommet trilatéral au moment approprié.Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a rappelé que, lors de la onzième réunion des chefs de la diplomatie des trois pays, organisée fin mars au Japon, les parties avaient partagé l’objectif de convoquer dans les meilleurs délais et à une date adéquate la prochaine rencontre au niveau des chefs de gouvernement.L'archipel, futur hôte, prévoit d’en assurer la mise en œuvre en janvier 2025. Cette perspective survient toutefois dans un climat de tensions entre Tokyo et Pékin après les déclarations de Sanae Takaichi. La Première ministre japonaise a évoqué, le 7 novembre, la possibilité d’exercer le droit dit de légitime défense collective pour intervenir militairement dans le détroit de Taiwan. La Chine a vivement réagi et les relations bilatérales restent tendues.Selon l’agence nippone Kyodo News, citant plusieurs sources diplomatiques, la partie présidente aurait consulté séparément ses deux interlocuteurs au sujet de l’organisation du sommet. Pékin aurait toutefois rejeté cette proposition.