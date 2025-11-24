Croissance : la BOK pourrait relever sa projection pour 2026

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) devrait relever sa prévision de croissance du PIB sud-coréen pour l'année prochaine dans ses perspectives économiques révisées, qui seront publiées ce jeudi.Lors d'une récente enquête menée par l'agence de presse Yonhap auprès de six experts économiques, la plupart d'entre eux s'attendent à ce que la banque centrale rehausse sa prévision pour 2026, en la portant dans une fourchette de 1,8 % à 1,9 %, contre un pronostic précédent de 1,6 %. La croissance pour 2025 pourrait également être révisée à la hausse, passant de 0,9 % à 1,0 %.A titre de comparaison, l'Institut de développement de Corée (KDI) et le Fonds monétaire international (FMI) misent déjà sur une croissance économique de 1,8 % pour 2026. La moyenne des prévisions avancées fin octobre par huit grandes banques d'investissement s'élevait à 1,9 %. L'Institut coréen des finances (KIF) et l'OCDE se montrent encore plus optimistes, tablant respectivement sur 2,1 et 2,2 %.Selon les experts sondés, un éventuel relèvement par la BOK de sa prévision pour 2026 pourrait s'expliquer notamment par la solidité des exportations sud-coréennes et par la reprise de la demande intérieure. Toutefois, un effet de base lié aux performances modestes de cette année jouerait également un rôle. En outre, l’application de nouveaux tarifs douaniers américains devrait commencer à produire son impact dès l’année prochaine, ce qui pourrait atténuer la reprise perçue par les acteurs économiques.Quant aux prévisions d’inflation, la banque centrale pourrait procéder à une légère révision à la hausse par rapport aux taux de 2 et 1,9 % annoncés précédemment pour cette année et pour l'année prochaine respectivement. Cette modification serait due à la hausse des prix des biens importés, liée à la dépréciation du won face au dollar, ainsi qu’à l’augmentation attendue des prix des produits agroalimentaires.