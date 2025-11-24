Naver Financial et Dunamu devraient annoncer leur projet de fusion le 27 novembre

Photo : YONHAP News

Dunamu, l’opérateur sud-coréen de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Upbit, et Naver Financial, filiale du groupe Naver, devraient officialiser leur projet de fusion le 27 novembre.Les deux entreprises prévoient de réunir leurs conseils d’administration le 26 afin d’approuver l’accord. Il a été confirmé que leurs dirigeants tiendraient, le lendemain, une conférence de presse conjointe au deuxième siège de Naver, baptisé « Naver 1784 », pour présenter les grandes lignes de leur rapprochement et leur stratégie commune.Cette fusion entre la première plateforme d’échange de crypto-actifs du pays et du principal acteur national du paiement simplifié marque une étape significative pour l’écosystème financier, en redéfinissant la frontière entre les services financiers traditionnels et les activités liées aux crypto-actifs. Le futur ensemble devrait également présenter une feuille de route incluant des services associant les différentes offres de Naver, notamment Naver Pay, aux technologies numériques et de blockchain développées par Dunamu.