IA : le gouvernement dévoile un programme de dix projets pour les services publics

Photo : KBS News

Le gouvernement a présenté aujourd’hui, lors de la première réunion interministérielle dédiée à la science et à la technologie, un programme regroupant dix projets destinés à améliorer les services aux citoyens grâce à l’intelligence artificielle.Selon les autorités, l’objectif est d’accélérer l’introduction de l’IA dans les domaines à fort impact sur la vie quotidienne, consommation, santé et sécurité, afin de diffuser plus largement les bénéfices de l’innovation technologique.Dans ce cadre, une plateforme publique d’information visant à optimiser les achats sera mise en service à titre expérimental au second semestre 2026. Elle analysera les écarts de prix des produits agricoles selon les points de vente et indiquera aux consommateurs les options les plus avantageuses en fonction de leur localisation.La technologie sera également mobilisée pour faciliter la création d’entreprise, l’accès aux informations fiscales, les formalités auprès de la police et l’obtention d’autorisations immobilières. Elle interviendra par ailleurs dans la détection et la prise en charge de situations de crise, notamment les arnaques téléphoniques et les risques de suicide.Quatre initiatives, un conseiller fiscal virtuel, un service de police numérique, un assistant pour les démarches immobilières et un dispositif consacré à la sécurité des produits appliqués au corps humain bénéficieront chacun d’un financement de 10 milliards de wons sur deux ans. Les autres projets recevront un soutien de 3 milliards de wons chacun.