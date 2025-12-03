Coupe du monde 2026 : Hong Myung-bo arrive aux Etats-Unis pour le tirage au sort

Photo : YONHAP News

Le sélectionneur de la Corée du Sud est arrivé mercredi aux Etats-Unis pour assister au tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu vendredi midi, heure locale, au John F. Kennedy Center de Washington.Interrogé sur le groupe dans lequel les guerriers de Taegeuk pourraient tomber et sur le scénario idéal en fonction des adversaires possibles, Hong Myung-bo a expliqué qu’il est encore trop tôt pour faire des prévisions. Invité à citer les équipes qu’il souhaiterait le plus éviter parmi les chapeaux 1 et 3, il a répondu qu’il lui est difficile de donner un avis et qu’il n’a pas encore de réponse. Une fois le groupe de la Corée du Sud connu, « l’Eternel libéro » prévoit de visiter les stades où se joueront les matchs de poule et de finaliser le choix du camp de base où séjourneront ses joueurs pendant la compétition.Classés 22e au classement FIFA, les hommes de Hong Myung-bo figurent pour la première fois dans le chapeau 2, qui regroupe les sélections positionnées entre la 10e et 26e place. Le chapeau 1 réunit les pays hôtes, à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, ainsi que les équipes situées entre la 1ère et la 9e.