Washington réduit officiellement ses droits de douane sur les voitures sud-coréennes

Photo : YONHAP News

L’administration Trump s’apprête à ramener officiellement ses droits de douane sur les automobiles sud-coréennes de 25 à 15 %. Une décision prise conformément au protocole d’entente (MOU) sur « les investissements stratégiques », signé le 14 novembre entre Séoul et Washington.Cette réduction, apparue hier dans le journal officiel du gouvernement fédéral des Etats-Unis, sera officiellement publiée ce jeudi. Elle s’appliquera rétroactivement à partir du 1er novembre, en vertu de l’accord. Les deux parties étaient alors convenues de mettre en œuvre la mesure le premier jour du mois où un texte de loi en ce sens est présenté à l’Assemblée nationale sud-coréenne. Le Minjoo, la formation présidentielle, l’a soumis le 26 novembre.Le MOU prévoit une application sur les voitures entrant aux Etats-Unis ainsi que sur leurs composants.