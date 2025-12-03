Spotify : l’OST de KPop Demon Hunters à la 2e place des écoutes en 2025

Photo : YONHAP News

L’album original de la bande-son du film d’animation « KPop Demon Hunters » s’est hissé à la 2e place des albums les plus populaires de 2025 sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde. Il dépasse ceux de grandes stars américaines comme Taylor Swift, Lady Gaga ou Kendrick Lamar.« Golden », le titre phare, s’est classé 7e dans le classement mondial des chansons alors que « APT» de Rosé et Bruno Mars, a décroché la 3e place. Aux Etats-Unis, la bande originale du long-métrage Netflix a pris la 4e place des albums les plus populaires, tandis que « Golden » est arrivé 6e parmi les morceaux les plus écoutés.A noter que l'album le plus populaire au monde cette année est « DeBÍ TiRAR MáS FOToS » du chanteur portoricain Bad Bunny. Taylor Swift conserve la première place des artistes les plus écoutés sur le sol américain.