Séoul-Washington : Cho Hyun reconfirme une alliance globale et stratégique

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a souligné que les relations Séoul-Washington évoluent désormais en une alliance globale, stratégique, et tournée vers l’avenir, sur la base de la « diplomatie pragmatique » de l’administration de Lee Jae Myung. Cho Hyun a fait cette remarque, hier, dans une allocution vidéo diffusée lors d’un forum organisé dans la capitale américaine par un think tank local, le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).Le chef de la diplomatie a alors évoqué la publication, le mois dernier, de la fiche d’information conjointe visant à mettre en œuvre les engagements pris lors du sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, fin octobre à Gyeongju, en affirmant que ce document reconfirme une alliance bilatérale inébranlable. Il a ajouté qu’en sa vertu, les Etats-Unis ont une nouvelle fois promis de maintenir une dissuasion élargie robuste ainsi que leurs troupes dans le sud de la péninsule, et la Corée du Sud a réaffirmé sa détermination à améliorer ses propres capacités de défense face aux menaces de Pyongyang.Cho Hyun a également rappelé que les deux parties étaient convenues de travailler en plus étroite collaboration pour le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. Il a en outre salué la décision de Trump de permettre à Séoul d’enrichir de l’uranium, retraiter du combustible usé à des fins civiles, ainsi qu’à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.Le ministre a poursuivi en indiquant qu'un autre pilier du développement de l’alliance était le partenariat stratégique dans l’économie et dans les technologies. Plus précisément, les deux nations se sont engagées à rendre plus compétitive l’industrie manufacturière américaine, ainsi qu’à raffermir leur coopération dans les filières de la construction navale, de l’énergie, de l’intelligence artificielle ou encore du quantique.