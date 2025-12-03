15 ans de prison requis en première instance contre Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Le procureur spécial Min Joong-ki a requis 15 ans de prison et une amende de 2 milliards de wons à l’encontre de Kim Keon-hee, inculpée pour une série d’accusations. Le réquisitoire a été prononcé hier lors de l’ultime audience en premier ressort de son procès pénal, qui avait débuté en septembre.Les enquêteurs ont justifié leur demande par trois soupçons pesant sur l’épouse de l’ex-chef de l’Etat destitué, Yoon Suk Yeol. Ils la suspectent d’avoir gagné plus de 8 millions de wons en participant, entre 2010 et 2012, à une opération illégale visant à faire monter les cours des actions de « Deutsch Motors », un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud. Elle aurait également reçu, en 2022, des sacs et un collier de luxe de la part de l’Eglise de l’Unification, en échange de faveurs de son mari.Le procureur reproche aussi à l'ancienne Première dame d’être intervenue dans le processus d’investitures de candidats du Parti du pouvoir du peuple, l’ancienne formation au pouvoir, à des élections locales et législatives, et d’avoir bénéficié de sondages d’opinion gratuits sur la présidentielle de mars 2022, remportée par son époux.Le verdict est attendu le 28 janvier.