Séoul promet de régler le dossier des détenus sud-coréens au Nord

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a annoncé, aujourd’hui, son intention de solutionner le dossier des sud-Coréens détenus au nord du 38e parallèle en déployant des efforts pour renouer au plus vite le dialogue avec le régime de Kim Jong-un.C’est une réponse officielle à la question posée par un journaliste de NK News lors de la conférence de presse que Lee Jae Myung a accordée hier aux correspondants étrangers. Le président de la République a alors affirmé avoir entendu cela pour la première fois et promis de mieux se renseigner avant de prendre une décision.Selon la présidence, six ressortissants auraient été retenus entre 2013 et 2016 au Nord pour espionnage notamment. Trois d’entre eux sont des missionnaires sud-coréens et les trois autres des transfuges nord-coréens.