Brésil : un site suspect cible les fans féminins de la Hallyu

Photo : YONHAP News

Les autorités brésiliennes enquêtent sur un site Internet soupçonné de cibler les fans féminins de la culture coréenne en vue de les exploiter sexuellement.Selon le consulat général de Corée du Sud à Sao Paulo, une publicité proposant un rendez-vous avec un « oppa », un grand frère ou un homme plus âgé qu'une femme en coréen, est récemment apparue sur les principaux réseaux sociaux du pays.Le site promet de retrouver la magie des K-dramas et d'offrir une expérience inoubliable dans l’atmosphère romantique de la ville. Il présente des produits détaillés comme une visite d’un café situé dans un quartier coréen, un dîner dans un restaurant, ou encore chuchoter des répliques de séries connues.Le consulat a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une simple escroquerie et qu'il avait identifié des circonstances de crimes sexuelles visant les femmes brésiliennes. Il a appelé les victimes à se signaler auprès de la police et a diffusé un avertissement concernant le site sur les réseaux sociaux.Les autorités locales recherchent actuellement un Brésilien d’origine japonaise, soupçonné d’être lié à l’exploitation du site. Sa localisation reste inconnue à ce stade.