Lee Jae Myung recevra demain le patron de Softbank

Photo : YONHAP News

Le président de la République recevra, demain, le fondateur et PDG de Sofbank. Leur conversation portera pour l’essentiel sur la coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs, ainsi que sur les investissements dans les infrastructures en la matière.Lee Jae Myung présentera à Son Jeong-ui, connu aussi pour son nom nippon, Masayoshi Son, le plan de son gouvernement visant à faire de la Corée du Sud l’un des trois leaders mondiaux de l’IA. Il sollicitera également son soutien au projet national d’infrastructures.Les deux hommes pourraient aussi échanger sur la récente décision de Séoul et d’Abu Dhabi de construire un important campus de centres de données d'IA aux Emirats arabes unis dans le cadre du projet Stargate, soutenu par les Etats-Unis et porté par OpenAI, SoftBank et le géant du numérique Oracle. L'investissement initial est de 30 000 milliards de wons.