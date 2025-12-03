Séoul, Washington, Tokyo et Ottawa organisent le Colloque de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le Colloque de la péninsule coréenne 2025 s'est tenu hier à l'ambassade de Corée du Sud à Ottawa. L'événement était organisé conjointement par les ambassades sud-coréenne, américaine ainsi que japonaise et par le ministère canadien des Affaires étrangères.Les gouvernements, les Parlements et les personnalités académiques des quatre pays y ont pris part. Les discussions ont porté sur l'apaisement des tensions et la construction de la paix dans la péninsule, ainsi que les implications de cette question dans la région Indo-Pacifique.Dans son discours, Lee Sang-hyun, chercheur principal de l'Institut Sejong, a déclaré que pour réagir activement aux enjeux actuels, y compris le nucléaire nord-coréen, Séoul devrait renforcer la solidarité avec les pays du G7, qui partagent une position similaire afin de défendre l'ordre international. Il a également ajouté qu'il était nécessaire de continuer d’exhorter Pékin et Moscou à jouer un rôle constructif.Lee Ji-hyun, secrétaire du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a présenté la vision de l'administration de Lee Jae Myung pour faire progresser concrètement la paix dans la péninsule et la résolution de la question nucléaire nord-coréenne. Elle a espéré que le Canada et la communauté internationale soutiendront les efforts pour ouvrir une nouvelle ère de coexistence pacifique et de prospérité commune dans la région.Les participants ont partagé l’orientation de la politique sud-coréenne envers Pyongyang et ont convenu que la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon et le Canada devraient poursuivre leur collaboration sur les défis concernant la péninsule.