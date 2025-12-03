Séoul-Washington : Park Yoon-joo réaffirme la volonté de respecter la non-prolifération nucléaire

Photo : YONHAP News

En déplacement aux Etats-Unis depuis dimanche, le premier vice-ministre des Affaires étrangères enchaîne les rencontres avec de hauts responsables de l’administration Trump et ceux de groupes de réflexion. Park Yoon-joo a notamment été reçu par son homologue, Christopher Landau, et la secrétaire d’Etat adjointe aux affaires politiques, Alison Hooker.Un entretien a également eu lieu avec Randall Schriver, président du conseil d'administration de l'Institut pour la sécurité de l'Indo-Pacifique (IIPS), et Derrick Morgan, le vice-président exécutif de la Fondation Heritage. Ils ont pu échanger leurs opinions sur les moyens de mettre en œuvre l’accord commercial Séoul-Washington, dont les détails ont été synthétisés dans la fiche d’information conjointe publiée le mois dernier.A cette occasion, Park Yoon-joo est revenu sur la coopération bilatérale en matière de nucléaire civil. Il a alors réaffirmé que le gouvernement de Lee Jae Myung avait la ferme volonté de respecter les règles de non-prolifération nucléaire, et qu’il a absolument besoin d’enrichir de l’uranium et de retraiter du combustible usé étant donné que l’énergie nucléaire est la première source d'électricité de la Corée du Sud. Randall Schriver et Derrick Morgan ont alors rappelé que le pays du Matin clair est un bon élève en matière de respect du traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).Le haut diplomate sud-coréen a également précisé qu’en adoptant la fiche d'information, la coopération pourra être étendue aux technologies de pointe, au-delà de l’économie et de la sécurité. Il a appelé ses interlocuteurs à apporter leur soutien et à présenter des propositions constructives pour concrétiser les mesures de suivi.