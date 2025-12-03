Le sous-marin nucléaire sud-coréen illustre la volonté de coopération Séoul-Washington face à Pékin

Photo : YONHAP News

Le premier sous-secrétaire d'Etat adjoint américain a laissé entendre que la construction d'un sous-marin sud-coréen à propulsion nucléaire reflétait la volonté de Séoul et Washington d’approfondir leur coordination face à l’expansion militaire de Pékin.Jonathan Fritz a déclaré, hier lors d'un forum organisé dans la capitale américaine, que Donald Trump avait exprimé le soutien des Etats-Unis à ce projet, et que les deux pays coopéreraient pour définir et gérer les exigences ainsi que les défis concernés. Selon lui, il s’agit d’un exemple clair de collaboration bilatérale qui augmentera la capacité collective à affronter les menaces régionales.Ces propos s'inscrivent dans la continuité de la fiche d'information conjointe publiée le mois dernier à la suite du sommet sud-coréano-américain. Cette dernière indique la Maison Blanche a donné son aval à ce programme de Séoul, et que les deux alliés renforceront la posture de dissuasion conventionnelle de Washington face à toutes les menaces régionales visant l’alliance, y compris celles de Pyongyang.