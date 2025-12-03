Suneung : cinq candidats obtiennent la note maximale

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Education et l'Institut coréen pour le curriculum et l’évaluation (KICE) ont présenté, cet après-midi, les résultats du suneung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, qui a eu lieu le mois dernier. Ainsi, seulement cinq candidats ont obtenu un score parfait dans toutes les matières, contre 11 l’an dernier. Ce sont quatre lycéens et un étudiant déjà diplômé du secondaire.Même si l’examen n'avait aucune « question tueuse », conçues pour distinguer les meilleurs, les épreuves de coréen et d’anglais ont été jugées plus difficiles que celles de l'année dernière. Par exemple, le score standardisé, qui indique la position relative d’un candidat en fonction du niveau de difficulté de l’épreuve, s'élevait à 147 points pour le coréen, en hausse de 8 par rapport à l’édition précédente. Lorsque cette note dépasse 140, l'examen est considéré comme ardu.En ce qui concerne l'anglais, qui a fait soupirer bon nombre d'élèves, seul 3,11 % parmi eux sont classés au premier niveau sur neuf. Soit le chiffre le plus bas depuis le suneung de 2018, où le système d'évaluation absolue a été introduite.Cette année, 493 896 candidats se sont présentés au concours, dont 333 102 lycéens et 160 794 diplômés du lycée.