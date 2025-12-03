Aller au menu Aller à la page

Météo : soleil et froid avant le week-end

Write: 2025-12-05 08:03:16Update: 2025-12-05 19:39:50

Photo : KBS News

C'est sous un beau manteau blanc que de nombreux sud-Coréens se sont réveillés ce matin, dont les habitants de Séoul. La neige, qui a commencé à s'abattre hier en fin de journée, recouvre routes et trottoirs. La vigilance est de mise pour éviter tout accident. Ce vendredi, aucun flocon n'est à signaler et la journée s'annonce dégagée avec le retour du soleil.

Du côté des températures, le thermomètre remonte légèrement. Ce matin, il fait -7°C à Séoul, -5°C à Daejeon, -3°C à Jeonju, -2°C à Gangneung et Daegu, -1°C à Gwangju ainsi que 0°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 2°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 7°C à Daegu ainsi que 8°C à Gangneung et Busan.

Ce week-end, les températures continueront de remonter pour dépasser les 10°C dimanche. Le ciel sera majoritairement dégagé avec de légères pluies dans le centre du pays.
