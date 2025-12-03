Premier échange téléphonique entre Lee Jae Myung et Nicușor Daniel Dan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu, hier, son premier échange téléphonique avec son homologue roumain. L’occasion pour eux de se réjouir du raffermissement de la coopération stratégique entre leurs pays dans les domaines de l’armement ou des centrales nucléaires.Lee Jae Myung a évoqué le fait que les entreprises d’armement sud-coréennes ont récemment livré à Bucarest des missiles de type Shingung et des obusiers automoteurs K9, affirmant que cette exportation contribue à renforcer ses capacités militaires. Il a ensuite sollicité le soutien de son interlocuteur à la participation continue des firmes sud-coréennes aux projets de réacteurs nucléaires de la Roumanie.Pour sa part, Nicușor Daniel Dan a salué la capacité technique ainsi que la fiabilité de l’industrie de défense de la Corée du Sud et exprimé son souhait d’élargir la coopération bilatérale dans ce secteur.Les deux dirigeants se sont aussi engagés à continuer de travailler main dans la main pour les filières des ports et infrastructures.