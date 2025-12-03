Première neige à Séoul : renforcement des transports et opérations de déneigement

Photo : YONHAP News

La première neige de la saison est tombée jeudi soir à Séoul. Afin d’éviter des perturbations sur le trajet domicile-travail à la suite de fortes chutes, la ville a augmenté de 20 le nombre de métro circulant en heure de pointe ce matin. Elle a également prolongé de 30 minutes la période de forte fréquence des bus.Sur les routes, la municipalité a répandu du produit de dégivrage sur les artères principales et les voies rapides. Elle procédera à des opérations supplémentaires de déneigement dans les zones glacées, sur les trottoirs et dans les ruelles où cela s’avère nécessaire. Les sections qui avaient été partiellement fermées ont toutes été rouvertes dans la nuit.Les autorités ont averti qu’en raison du risque élevé de formation de plaques de verglas, il fallait se préparer rigoureusement afin de prévenir les accidents.