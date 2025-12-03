Nouveau sommet en préparation entre Lee Jae Myung et Takaichi Sanae

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon prépareraient un nouveau sommet de leurs dirigeants pour la mi-janvier, dans le cadre la diplomatie de « la navette ». C’est ce qu’a rapporté, hier, Kyodo News.En citant des sources diplomatiques des deux pays, l’agence de presse nippone indique que les concertations en ce sens sont en cours. Si elles aboutissent, Lee Jae Myung et Takaichi Sanae se retrouveront à Nara, ville natale de la Première ministre japonaise.A l'occasion de leur premier tête-à-tête, le 30 octobre à Gyeongju en marge du sommet de l’Apec, le président sud-coréen avait proposé que leur prochaine rencontre sur l'archipel se déroule dans une ville de province, et non à Tokyo. Une demande acceptée par la nouvelle cheffe du gouvernement japonais.