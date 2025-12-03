31 sud-Coréens figurent parmi les 2 919 milliardaires dans le monde

Photo : YONHAP News

Le dynamisme des marchés boursiers mondiaux a porté à 2 919 le nombre de milliardaires dont les actifs dépassent 1 milliard de dollars. Ils sont 287 à avoir rejoint leur rang, soit une hausse de 8,8 % en un an. C’est ce qu’indique un rapport publié hier par la banque suisse UBS.Parmi ces nouveaux venus, figurent des entrepreneurs ayant bâti leur fortune aux Etats-Unis et en Chine, tandis que 91 y ont accédé par héritage. Le patrimoine total des grands fortunés de la planète s’élève à 15 800 milliards de dollars, en progression de 13 % par rapport à 2024.En ce qui concerne la Corée du Sud, le nombre de milliardaires s'élève à 31, soit sept de moins que l’année dernière. Leur patrimoine total a diminué de 16 % pour atteindre 88,2 milliards de dollars.Par ailleurs, selon un classement publié précédemment par le magazine économique Forbes, en 2025, 29 sud-Coréens possèdent plus d’un milliard de dollars d’actifs.