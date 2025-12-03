Balance courante : excédent réduit de moitié en octobre

Photo : YONHAP News

En octobre, le compte courant a fortement diminué pour s’établir à 6,8 milliards de dollars en excédent, notamment sous l’effet de la réduction des jours ouvrés due aux congés de Chuseok. Cette année, la fête des moissons tombait le lundi 6 octobre mais les sud-Coréens étaient en repos dès le vendredi précédent pour célébrer le Jour de la fondation du pays par le mythique Dangun, et n’ont repris le travail que le 10 octobre, au lendemain du jour du hangeul, l’alphabet coréen.Selon les statistiques provisoires de la balance des paiements, publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), la Corée du Sud a enregistré un excédent pour le 30e mois consécutif. Cependant, son volume s’est nettement réduit par rapport à septembre et à la même période de l’an dernier. Néanmoins, le surplus cumulé entre janvier et octobre 2025 reste environ 17 % supérieur à celui de l’année dernière.Par catégorie, l’excédent de la balance commerciale s’est établi à 7,8 milliards de dollars, soit environ la moitié du niveau de septembre. Les exportations ont atteint 55,8 milliards de dollars, en recul de 4,7 % en glissement annuel, et elles ont chuté de 17 % en glissement mensuel. Par région, les expéditions ont reculé vers les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’UE, tandis qu’elles ont progressé uniquement vers l’Asie du Sud-Est.De leur côté, les importations ont atteint 48 milliards de dollars, soit une baisse de 5 % sur un an, alors que celles des biens de consommation ont augmenté. La balance des services, quant à elle, a enregistré un déficit de 3,75 milliards de dollars, qui s’explique notamment par la détérioration de la balance des voyages. A l’inverse, les investissements directs et en titres ont tous deux progressé.