Kim Jong-un inspecte des chantiers de construction d’usines

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a inspecté, mercredi, plusieurs chantiers de construction d’usines locales dans différentes régions du Pyongan du Sud. A cette occasion, il a exhorté à atteindre les objectifs du secteur de la construction d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle du régime.En visitant les installations de production des usines alimentaires, de vêtements et de produits de première nécessité, le dirigeant nord-coréen a exprimé sa satisfaction en affirmant que le niveau de construction avait nettement progressé par rapport à l’année dernière. Il a également souligné que 40 villes et districts disposaient désormais de nouvelles infrastructures industrielles, moins de deux ans après le lancement d’une politique de développement local visant à construire chaque année des usines modernes dans 20 districts.Kim Jong-un a qualifié la construction rurale et le développement des industries locales de grande révolution. Ils permettront, selon lui, d’améliorer fondamentalement la qualité de vie de la population et de doter les villes et les districts des bases matérielles et techniques nécessaires à leur développement autonome.