Tracts anti-Pyongyang : ouverture d’une enquête sur des lâchers présumés entre 2023 et 2024

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a récemment ouvert une enquête interne sur une allégation de lâchers de tracts anti-Pyongyang au-dessus de la frontière avec la Corée du Nord par le Groupe des opérations psychologiques (DPOG), l’une des unités militaires placées sous son contrôle direct.Les faits se seraient déroulés sous l’administration de Yoon Suk Yeol. Selon un soldat réserviste du DPOG, qui les a récemment révélés à un journaliste, la troupe a fait s’envoler ces tracts entre octobre 2023 et décembre 2024 pour tenter de provoquer exprès les attaques du Nord contre le Sud, voire sans en informer les unités de rang supérieur. Le régime de Kim Jong-un n'avait alors pas commencé à envoyer des ballons lestés de déchets vers le sud du 38e parallèle.Le Commandement des investigations criminelles (CIC) du ministère a interrogé le chef du DPOG et son prédécesseur sur les circonstances de ces opérations et s’est rendu sur le lieu où elles ont été menées.