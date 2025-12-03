Visa : Séoul améliore le système pour les étrangers diplômés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a amélioré le système de visa afin de permettre aux étudiants étrangers, diplômés d’une université sud-coréenne et ayant suivi un programme de formation en alternance emploi-études, de trouver un emploi, indépendamment de leur spécialité ou de leur expérience professionnelle. Cette décision a été annoncée lors d’une réunion organisée ce matin par le ministère de l’Emploi et du Travail et celui de la Justice.Actuellement, les étrangers titulaires d’un diplôme universitaire sud-coréen de deux ans doivent avoir au moins un an d’expérience pour obtenir un visa d’activités spécifiques, E-7. Cependant, à l’avenir, ceux qui auront suivi une formation en alternance après l’obtention de leur diplôme pourront être dispensés de cette exigence.Par ailleurs, des mesures seront également mises en place pour le développement des compétences des travailleurs étrangers déjà titulaires d’un visa de travail non spécialisé, E-9. Pour renforcer leurs compétences et leur sécurité, le ministère de l’Emploi prévoit d’améliorer le système de soutien aux formations à leur intention.Les ministères envisagent de continuer de collaborer activement pour alléger les charges administratives des étudiants et travailleurs étrangers.