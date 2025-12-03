Assemblée annuelle des juges en chef de tribunal du pays

Photo : YONHAP News

Les juges en chef de tribunal de tout le pays se retrouvent aujourd’hui pour leur assemblée annuelle. Cette édition est sous le feu des projecteurs, car elle a lieu alors que le Minjoo cherche à réformer le système judiciaire.La formation au pouvoir veut créer, malgré l’objection des partis de l’opposition conservatrice et de la majorité des juges, des chambres spécialisées devant traiter l’insurrection au sein de tribunaux de première et de seconde instances, ainsi qu’une loi visant à sanctionner les magistrats qui rendent un verdict en faveur ou au détriment d’un accusé en modifiant le sens d’une disposition légale concernée.Environ 40 chefs de juridiction doivent assister à l’assemblée. Les deux dossiers polémiques seront au coeur de leurs discussions.