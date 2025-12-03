Lee Jae Myung et le patron de Softbank échangent sur l’IA pour tous

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd’hui, le fondateur et PDG de Sofbank. L’occasion pour Lee Jae Myung d’affirmer que tout le peuple pourra se servir de capacités en intelligence artificielle comme infrastructures primaires telles que le système de distribution ou d’évacuation d’eaux. Il a ajouté vouloir faire de la Corée du Sud un pays où l’IA est accessible à tous.Le chef de l’Etat a évoqué le fait que dans le passé, Son Jeong-ui avait fait de bonnes propositions à deux de ses prédécesseurs, Kim Dae-jung et Moon Jae-in, ayant grandement contribué au développement de l’économie nationale. Il l'a appelé à faire de même cette fois en matière d’IA, d’autant que le pays déploie des efforts pour devenir l’un des trois leaders mondiaux en la matière.Le dirigeant a également sollicité les avis de son interlocuteur sur les craintes d’une bulle dans l’IA, indiquant que le pays du Matin clair y investit en minimisant ses risques et en misant sur son utilité. Il l'a ensuite remercié d’avoir aidé Séoul lors des négociations commerciales avec Washington et exhorté à jouer le rôle de pont entre la Corée du Sud et le Japon pour leur coopération en matière d’IA.Son Jeong-ui a alors anticipé l’avènement imminent de la super intelligence artificielle (ASI), 10 000 fois plus forte que le cerveau humain. Selon lui, le temps est venu d’apprendre à cohabiter avec cette technologie.