Première neige à Séoul : près de 2 000 déclarations auprès de la Police

Photo : YONHAP News

Jeudi soir, les Séouliens ont eu droit à la première neige de la saison. Alors que certains profitaient d’un magnifique spectacle, d’autres ont connu des inconvénients pour rentrer chez eux ou ont même eu des petits accidents.La Police de Séoul a déclaré qu’entre 18h hier et 5h aujourd'hui, elle avait recensé 1 981 déclarations, dont 442 concernant le trafic. En effet, la neige a provoqué beaucoup de bouchons et de collisions un peu partout dans la capitale.Ce matin, afin d’éviter des perturbations sur le trajet domicile-travail, la municipalité a augmenté de 20 le nombre de métro circulant en heure de pointe. Elle a également prolongé de 30 minutes la période de forte fréquence des bus. Sur les routes, du produit de dégivrage a été répandu. Elle a aussi procédé à des opérations supplémentaires de déneigement dans les zones glacées, sur les trottoirs et dans les ruelles.