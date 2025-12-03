Le ratio BRI des banques recule au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Fin septembre, le ratio moyen d’adéquation des fonds propres de la Banque des règlements internationaux (BRI) des banques sud-coréennes a baissé de 0,14 point par rapport au trimestre précédent pour atteindre 15,87 %.Selon le Service de supervision financière (FSS), le ratio de fonds propres de base (CET1) s'est élevé à 13,59 % (-0,03 point) et le ratio de fonds propres de catégorie 1 à 14,84 % (-0,09 point).Le ratio d’adéquation des fonds propres mesure la part des fonds propres d’une banque par rapport à ses actifs, indiquant ainsi sa solidité financière.Le FSS a expliqué que malgré l'augmentation des fonds propres de base, les actifs pondérés des risques dans les prêts en devises étrangères ont progressé en raison de la baisse de la valeur du won, ce qui a entraîné la régression du ratio.Le service a évalué que les chiffres de toutes les banques du pays sont largement au-dessus du seuil de contrôle fixé à 8 %. Woori, KB Kookmin, Shinhan, Citibank Korea, Standard Chartered ou encore Kakao présentent un ratio supérieur à 16 %.