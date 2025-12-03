Le tribunal bloque les actions du patron de Hybe

Photo : YONHAP News

La Cour du district sud de Séoul a gelé une partie des actions du fondateur et président de Hybe, actuellement sous enquête pour un soupçon de transaction frauduleuse. Bang Si-hyuk est soupçonné d'avoir trompé ses investisseurs en affirmant qu'aucun projet d'introduction en bourse de sa maison de disque n'était prévue. Après les avoir incités à vendre leurs parts à un fonds privé, son entreprise a été côté.Le tribunal a accepté, le 19 novembre, une demande de saisie conservatoire portant sur ses actions d’une valeur de 156,8 milliards de wons, soit environ 91 millions d'euros. Cette mesure vise à bloquer les biens susceptibles de provenir d'un crime avant la décision de la justice sur leur confiscation.La police estime que le compositeur et homme d’affaires a touché 30 % de la plus-value due à la cotation en vertu du contrat confidentiel conclu avec le fonds. Ce gain représente 190 milliards de wons, l'équivalent de 110 millions d'euros.