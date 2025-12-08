La présidence présente le bilan des six premiers mois de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a tenu une conférence de presse, hier, pour faire le bilan des six premiers mois de Lee Jae Myung au pouvoir.Son secrétaire général a tout d'abord estimé que la Corée du Sud était parvenue à retrouver sa vie normale. Kang Hoon-sik s'est ensuite félicité des bons résultats économiques internes et externes. Il a évoqué la distribution des bons de consommation qui a permis la relance de la demande intérieure et de la croissance. Selon lui, les exportations ont continué d'augmenter pour enregistrer de nouveaux records.Le haut fonctionnaire a souligné que le gouvernement avait mis sur pied des bases solides servant à l'élan économique dirigé par les industries de pointe, allouant un budget conséquent à la recherche et au développement. Il a également rappelé l'approvisionnement de 260 000 processeurs graphiques haute performance promis par Nvidia. Sur le plan diplomatique, Kang Hoon-sik a indiqué que Séoul avait réussi à obtenir un accord commercial basé sur le respect mutuel et les intérêts nationaux avec Washington.Enfin, concernant la question intercoréenne, Wi Sung-lac, conseiller à la sécurité, s'est engagé à concrétiser le processus visant la coexistence pacifique, appelant la Corée du Nord à renouer le dialogue et les pays voisins à soutenir cette initiative. Il a ensuite confirmé que les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains ne seraient pas réduits.D'autres sujets ont également été abordés, tels que la crise immobilière, que l’exécutif entend résoudre par une série de mesures, dont la hausse de l'offre. La réinstallation du bureau présidentiel à la Maison bleue d'ici fin de l'année a été officialisée.