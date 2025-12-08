Nuri : l’ensemble des CubeSats en contact avec le sol

Photo : YONHAP News

Les douze CubeSats déployés par la fusée spatiale Nuri lors de son quatrième lancement ont tous réussi à établir une communication avec une station au sol. C’est ce qu’a rapporté, aujourd'hui, l’agence de presse Yonhap.Pour rappel, le 2 décembre dernier, l’Administration aérospatiale de Corée (KASA) et l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) avaient annoncé que trois d’entre eux, le « EEE Tester-1 », un CubeSat conçu par le KARI et l’entreprise satellitaire Narospace, le « PERSAT » de Quaternion et le « Bee-1000 » de Space Lynktech, étaient restés sans contact. Depuis, la communication a été établie pour l’ensemble des microsatellites et pour le troisième satellite de moyenne taille de nouvelle génération, tous placés avec succès sur une orbite à 600 km d’altitude le 27 novembre.Ces résultats font du quatrième tir du lanceur de conception sud-coréenne un succès total et marquent une nouvelle étape dans le développement des technologies spatiales de la Corée du Sud, selon les observateurs. Lors des deux précédents, certains satellites n’avaient pas réussi à établir de liaison avec le sol.En raison de leur taille, les CubeSats ne peuvent pas embarquer certains composants de haute performance, ce qui explique leur taux de réussite relativement faible en matière de communication. Toutefois, grâce à leur coût compétitif et à la facilité de leur standardisation, leur développement connaît un essor dans le monde.