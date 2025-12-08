Budget 2026 : le vice-Premier ministre s'engage à l'exécuter dès janvier

Photo : YONHAP News

Koo Yun-cheol s'est engagé, aujourd'hui, à achever tous les préparatifs budgétaires le plus vite possible pour soutenir la création d'une économie dite « ultra-innovante » et la stabilité de la vie du peuple. Il a appelé chaque ministère à finaliser son projet d'exécution budgétaire 2026 avant la fin de l'année pour permettre de dépenser, dès le 1er janvier, les crédits distribués aux dossiers liés à l'amélioration de la vie des citoyens.Le vice-Premier ministre, également en charge de l'Economie et des Finances, a souligné que le budget 2025 et ses rallonges devaient être bouclé pour maintenir la dynamique de la reprise économique actuelle. Il a demandé à veiller à leur exécution jusqu'au bout, afin de minimiser des dépenses inutiles et d'optimiser le taux d'exécution.A la fin du mois de novembre, la première rallonge budgétaire de 12 000 milliards de wons avait été exécutée à 93,9 %, avec 11 200 milliards de wons dépensés, soit environ 6,54 milliards d'euros. La deuxième avait atteint 98,2 %, avec 20 300 milliards de wons, soit un peu plus de 13,4 milliards d'euros.