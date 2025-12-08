Budget 2026 : le vice-Premier ministre s'engage à l'exécuter dès janvier

Koo Yun-cheol s'est engagé, aujourd'hui, à achever tous les préparatifs budgétaires le plus vite possible pour soutenir la création d'une économie dite « ultra-innovante » et la stabilité de la vie du peuple. Il a appelé chaque ministère à finaliser son projet d'exécution budgétaire 2026 avant la fin de l'année pour permettre de dépenser, dès le 1er janvier, les crédits distribués aux dossiers liés à l'amélioration de la vie des citoyens.
Le vice-Premier ministre, également en charge de l'Economie et des Finances, a souligné que le budget 2025 et ses rallonges devaient être bouclé pour maintenir la dynamique de la reprise économique actuelle. Il a demandé à veiller à leur exécution jusqu'au bout, afin de minimiser des dépenses inutiles et d'optimiser le taux d'exécution.
A la fin du mois de novembre, la première rallonge budgétaire de 12 000 milliards de wons avait été exécutée à 93,9 %, avec 11 200 milliards de wons dépensés, soit environ 6,54 milliards d'euros. La deuxième avait atteint 98,2 %, avec 20 300 milliards de wons, soit un peu plus de 13,4 milliards d'euros.