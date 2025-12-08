5,2 % de la population sud-coréenne est issue de l'immigration

Photo : YONHAP News

5,2 % des sud-Coréens sont considérés comme issus de l’immigration. C'est-à-dire qu'ils ont une origine migratoire, soit elle-même, soit leurs parents. Cela inclut les étrangers résidant en Corée du Sud, les ressortissants coréens ayant acquis la citoyenneté coréenne par naturalisation ou reconnaissance et les enfants d'immigrants.Les chiffres ont été rendus publics pour la première fois aujourd'hui par l'Agence nationale des données et des statistiques. Au 1er novembre 2024, la population d'immigrés a atteint 2 715 000 personnes, soit une hausse de 5,2 % sur un an ainsi qu'une augmentation plus rapide et plus importante que la population totale (+0,1 %).Parmi ces individus, ceux de nationalité sud-coréenne étaient 672 000 (24,8 %) et les étrangers étaient 2 043 000 (75,2 %). Le rapport homme-femme était de 110,7 hommes pour 100 femmes. Par tranche d'âge, 81,9 % avaient entre 15 et 64 ans, 12,7 % entre 0 et 14 ans et 5,5 % étaient âgés de 65 ans et plus. Les adultes dans la vingtaine ont augmenté le plus pour atteindre 738 000, soit 27,2 % de plus en un an. Selon Kim Seo-yeong, chargée des statistiques démographique de l'agence, les personnes issues de l'immigration sont bien plus jeunes que les sud-Coréens de souche.Par nationalité, les parents vietnamiens sont en tête du classement (27,2 %), suivis par les Chinois (16,5 %) et les Chinois d'origine sud-coréenne (12 %). Par région, le Gyeonggi accueille le plus les immigrés (32,7 %) devant Séoul (17,6 %) et Incheon (6,6 %). Dans dix-sept collectivités locales, leur proportion a dépassé le seuil des 10 %.