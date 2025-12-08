Coupang : une action collective en cours de préparation aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Après la fuite massive de données personnelles touchant plus de 30 millions de comptes chez Coupang, les clients s’apprêtent aujourd'hui à lancer une action collective en justice, non seulement en Corée du Sud, mais aussi aux Etats-Unis.Le cabinet d’avocats sud-coréen Daeryun a annoncé, dimanche, que sa filiale américaine, la SJKP Law Firm, prévoyait de déposer une plainte collective en dommages et intérêts punitifs contre le siège de la plateforme de e-commerce aux Etats-Unis devant un tribunal local. Il a précisé que les détails seraient rendus publics lors d’une conférence de presse, lundi, à New York.Pour rappel, le 29 novembre, la plus grande entreprise de commerce en ligne sud-coréenne a révélé avoir été victime d’une importante cyberattaque. Elle a indiqué que les noms, les adresses électroniques et de livraison, les numéros de téléphone, ainsi que certaines informations liées aux commandes de 33,7 millions de clients avaient été dérobés.La filiale sud-coréenne de Coupang est détenue à 100 % par sa maison mère, Coupang Inc., cotée à la Bourse de New York. Le directeur général et fondateur du groupe, Kim Bom-suk, détient plus de 70 % des votes.