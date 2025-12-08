Loi martiale : Choo Kyung-ho et Hwang Kyo-ahn inculpés sans détention

Photo : KBS News

L’équipe du procureur spécial Cho Eun-seuk a annoncé, hier, l’inculpation sans détention de Choo Kyung-ho. Lors d'un point presse, la procureure adjointe Park Ji-young a indiqué que le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), était poursuivi pour des faits liés à l’entrave au vote parlementaire sur la levée de la loi martiale du 3 décembre.Selon les enquêteurs, il aurait reçu, lors de la proclamation de l'état d'exception en décembre 2024, une demande de l’entourage de l’ancien président Yoon Suk Yeol afin qu’il coopère en tant que chef du groupe parlementaire du parti conservateur. Il est accusé d’avoir empêché la participation d’autres députés au vote visant l’abrogation du décret en changeant à plusieurs reprises l’endroit choisi pour la réunion.Parallèlement, l'ancien Premier ministre, Hwang Kyo-ahn, dont la demande de mandat d’arrêt avait été rejetée auparavant, a lui aussi été renvoyé devant le tribunal pour incitation à l’insurrection et obstruction à l’exercice de fonctions publiques.