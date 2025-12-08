Lee Jae Myung reçoit le rapport d’activité de la commission chargée du développement équilibré du territoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le président de la République doit se faire présenter les rapports d’activité des principaux organes du gouvernement. Pour commencer, la Commission présidentielle sur la décentralisation et le développement équilibré du territoire rendra compte de ses travaux lors d’une réunion organisée cet après-midi au Bureau présidentiel de Yongsan.Seront présents le chef de la commission, Kim Kyung-soo, ainsi que les principaux responsables de la présidence, dont le secrétaire général, Kang Hoon-sik, le conseiller à la coordination politique, Kim Yong-beom, et le conseiller chargé des affaires politiques, Woo Sang-ho.Kim Kyung-soo devrait présenter l’état d’avancement du nouveau programme de développement territorial, structuré autour de cinq pôles et de trois provinces autonomes spéciales.La présidence a fait savoir que les avis recueillis aujourd’hui seraient pris en compte dans le façonnement des industries et des stratégies futures, afin de permettre aux régions de jouer le rôle de nouveaux moteurs de croissance, grâce à une autonomie locale solide et à un développement équilibré.Lee Jae Myung assistera aux comptes rendus de 228 ministères et institutions publiques lors d’une tournée à Séoul, Sejong et Busan. Ces rapports seront suivis de discussions libres. Le tout sera retransmis en direct sur YouTube.