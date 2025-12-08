Aller au menu Aller à la page

Baisse des escroqueries téléphoniques après la création d’une task force interministérielle

Write: 2025-12-08 14:23:40Update: 2025-12-08 15:33:28

Baisse des escroqueries téléphoniques après la création d’une task force interministérielle

Photo : KBS News

L’Agence nationale de police de Corée du Sud (KNPA) a indiqué, hier, que les fraudes de type « voice phishing » avaient diminué en octobre et en novembre, à la suite de la création en septembre d’une task force interministérielle dédiée à la lutte contre ces escroqueries téléphoniques.
 
Le nombre de cas recensés s’est établi à 1 226 en octobre et à 1 616 en novembre, soit des reculs respectifs de 32,8 et 26,7 % par rapport à la même période de l’année dernier. Les pertes financières ont également diminué en glissement annuel, atteignant 699 milliards de wons (-22,9 %) en octobre et 764 milliards (-35 %) en novembre.
 
Les autorités estiment que cette tendance résulte en partie des efforts transnationaux, notamment de l’équipe conjointe « Korean Desk », où des policiers sud-coréens et cambodgiens travaillent ensemble. Un responsable de la police a indiqué que « ces actions commencent à produire les résultats attendus », précisant que les forces de l’ordre « mobiliseront tous leurs moyens d’ici la fin de l’année pour maintenir la baisse des fraudes ».
