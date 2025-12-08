Le développement équilibré est une stratégie de survie nationale pour Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que la décentralisation, le développement équilibré et le renforcement de l’autonomie locale constituent désormais une véritable stratégie de survie nationale, indispensable à la croissance durable de la Corée du Sud. Il a tenu ces propos lors de la réunion de l’Agence nationale pour l’Ère des Régions, organisée ce lundi après-midi au bureau présidentiel de Yongsan.Lee Jae Myung a rappelé que le pays a longtemps poursuivi une stratégie de croissance centrée sur la région capitale, selon un système monopolaire, ce qui a permis d’importants résultats. Toutefois, il a souligné que la concentration excessive dans la zone métropolitaine est récemment devenue un facteur qui freine désormais le potentiel de croissance.Le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d’adopter un système multipolaire articulé autour du modèle 5 pôles – 3 zones spéciales, afin de créer de nouveaux moteurs de croissance. Celui-ci prévoit de structurer le territoire en cinq grands blocs supra-régionaux, à savoir la région capitale, le Sud-Est, le Daegu-Gyeongsang du Nord, le Centre et le Jeolla du Sud, ainsi que trois provinces autonomes particulières qui sont Jeju, Gangwon et Jeolla du Nord. L’objectif est de développer chaque zone selon ses caractéristiques propres et d’y promouvoir une croissance différenciée.