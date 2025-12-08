Séoul annonce l’unification des services KTX et SRT

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a présenté, aujourd’hui, une feuille de route visant à fusionner Korea Railroad Corporation (KORAIL) et SR, l’opérateur du SRT, dans le cadre de l’intégration du système de trains à grande vitesse.Cette réforme prévoit qu’à partir de mars prochain, les trains circuleront indifféremment depuis les gares de Séoul et de Suseo, mettant fin à l’exploitation séparée entre le KTX au départ de Séoul et le SRT au départ de Suseo. Les deux services pourront ainsi utiliser librement ces deux gares, ce qui doit améliorer le taux d’utilisation du matériel roulant.Le gouvernement prévoit également d’unifier les systèmes de réservation et de billetterie. Les usagers disposeront d’une application unique pour l’achat et l’émission des billets, et des réductions seront appliquées lors des correspondances entre le SRT et les trains classiques tels que l’ITX. Le changement de réservation entre le KTX et le SRT ne donnera plus lieu à des frais d’annulation.Le ministère a indiqué que ce dispositif visait à résoudre les problèmes de pénurie de places et les enjeux de sécurité liés à l’exploitation actuelle. Il a précisé que ce projet de fusion ne devait pas être considéré comme une simple absorption entre les deux opérateurs, mais comme une mesure destinée à renforcer la compétitivité de l’industrie ferroviaire nationale.