Assemblée nationale : dernière séance de la session ordinaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale se réunit en séance plénière aujourd’hui, dernier jour de sa session ordinaire qui a débuté le 1er septembre. Environ 70 textes de loi portant sur la vie quotidienne des citoyens ou peu sujets à polémique devraient être soumis au vote. Parmi eux figure notamment la proposition de loi spéciale sur le renforcement de la compétitivité de l’industrie des semi-conducteurs.Reste à savoir si le vote portera également sur l’amendement de la loi sur le Parlement, autorisant son président à mettre fin à un filibuster en cas de présence de moins de 60 députés, soit un cinquième du total. Ce texte a été initié par le Minjoo, le parti au pouvoir, afin de contrecarrer le recours fréquent à l’obstruction parlementaire de la part du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition. Ce dernier a dénoncé une loi visant à « museler la voix du peuple » et a annoncé un nouveau recours à un filibuster en cas de mise au vote du texte.Lors de leur réunion prévue avant la séance, les chefs des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition devraient décider de l’inscription éventuelle de cette loi controversée à l’ordre du jour. Si le PPP mène aujourd’hui une obstruction dans l’Hémicycle pour tenter d’en retarder l’adoption, la séance devra néanmoins se clore à minuit en raison de la fin de la session ordinaire, renvoyant le texte à la première séance plénière de la session extraordinaire de décembre.