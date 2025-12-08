Décès de l’ambassadeur de Russie en Corée du Nord : Kim Jong-un regrette une perte immense

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a envoyé un message de condoléances à Vladimir Poutine après la mort soudaine de l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord, Alexandre Matsegora, survenue le 6 décembre à Pyongyang, à l'âge de 70 ans. C'est ce qu'a rapporté ce mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne.Selon la KCNA, le dirigeant nord-coréen y a exprimé « ses profondes pensées et ses condoléances » au président russe, à la direction de la Fédération de Russie, ainsi qu'à la famille du diplomate disparu. Il a qualifié ce dernier d'ami et de camarade proche du peuple nord-coréen, qui s'est consacré pendant plus de trente ans au développement des relations d'amitié entre les deux pays.Kim Jong-un a également déclaré que son décès constituait « un événement déchirant et une perte immense » non seulement pour le gouvernement et le peuple russes, mais aussi pour ceux de la Corée du Nord, d'autant plus qu'il intervient à un moment où les relations bilatérales entrent dans « une phase historique cruciale ».La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a, elle aussi, présenté ses condoléances en saluant la mémoire d'un diplomate « talentueux et chevronné », qui a « contribué de manière exceptionnelle à la consolidation des liens nord-coréano-russes ».Nommé à Pyongyang pour la première fois en 1999 comme membre du personnel de l'ambassade de Russie, Alexandre Matsegora occupait le poste d'ambassadeur dans la capitale nord-coréenne depuis janvier 2015. Ces dernières années, il avait joué un rôle clé dans le rapprochement entre les deux pays. Sa disparition a été annoncée lundi par le ministère russe des Affaires étrangères, qui n'en a pas précisé la cause.