NDAA : le Congrès américain soutient le maintien des 28 500 GI's en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Congrès américain a dévoilé, dimanche, le compromis que ses deux Chambres ont trouvé avant de voter la loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA) pour 2026. Ce texte encadre chaque année les dépenses et les politiques pour la défense nationale.Les législateurs y ont inclus deux dispositions en rapport avec la Corée du Sud. La première indique la nécessité de renforcer les relations avec elle et reconfirme le maintien à leur niveau actuel des GI's présents dans le sud de la péninsule, à savoir 28 500, ainsi que l’engagement pour une dissuasion élargie. Il est également interdit au Pentagone de dépenser le budget pour les actions liées au futur transfert à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre au-delà de l’accord convenu entre les deux pays.La seconde demande au secrétaire d’Etat d’établir une liste des Américains d’origine coréenne séparés de leurs proches au Nord depuis l’armistice de 1953, dont le nombre est estimé à 100 000, ainsi que de se concerter pour cela avec le gouvernement de Séoul. Elle lui ordonne également de tenir informé le Congrès de l’avancement de l’élaboration de la liste, des statistiques des réunions de ces familles ou encore de la réponse de Pyongyang à la demande en ce sens de Washington par le biais de son émissaire spécial pour les droits de l’Homme dans le pays communiste. Un poste cependant vacant depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.Cette initiative vise à faciliter les retrouvailles en présentiel ou par visioconférence, si une telle occasion se produit dans l’avenir. La clause indique qu’en cas de dialogue direct avec le régime de Kim Jong-un, la question doit s’inviter dans les discussions.Le texte de compromis pourra entrer en vigueur après son adoption, d’abord par la Chambre des représentants et le Sénat, avant d’être signé par Donald Trump.