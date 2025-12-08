Golden Globes 2026 : « No Other Choice » et « KPop Demon Hunters » nommés

Photo : YONHAP News

« No Other Choice » signé Park Chan-wook et le film d’animation « KPop Demon Hunters » ont été nommés pour la 83e cérémonie des Golden Globes. C'est ce qu'a annoncé l’organisateur de ce grand rendez-vous du cinéma et de la télévision américaine, lundi.Le dernier long métrage du cinéaste sud-coréen est en lice dans les catégories de la meilleure comédie ou comédie musicale et du meilleur film non anglophone. Parmi ses principaux concurrents figurent « Blue Moon » de Richard Linklater, « Bugonia » de Yórgos Lánthimos et « Une bataille après l’autre » de Paul Thomas Anderson. L’acteur Lee Byung-hun, qui joue le rôle principal, a également été nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale.De son côté, la production animée de Netflix sur l’univers de la K-pop est en compétition pour le prix du meilleur film d’animation, aux côtés de cinq autres œuvres, dont « Zootopie 2 » et « Arco ». Le titre « Golden », issu de sa bande originale, figure lui aussi parmi les nommés pour le prix de la meilleure chanson originale.La cérémonie de remise des prix se tiendra le 11 janvier prochain en Californie.