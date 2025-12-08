Terres rares : Séoul prône le développement de projets d’exploitation conjointe

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre s’est engagé à renforcer l’exploration et l’exploitation conjointes des métaux critiques, notamment les terres rares. Koo Yun-cheol a fait cette déclaration lors de la réunion des ministres des Finances du G7, tenue en visioconférence dans la nuit du 8 décembre.Les discussions ont porté principalement sur le contrôle des exportations et sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en minéraux critiques. Afin de stabiliser ces dernières, le chef sud-coréen des finances a appelé à une coopération internationale renforcée, notamment à travers le développement de projets d’exploration conjointe avec des pays riches en ressources naturelles. A cet égard, les Etats-Unis et le Japon envisagent déjà une exploitation commune des terres rares dans le Pacifique et prévoient d’y associer leurs alliés.La Corée du Sud avait été invitée à cette réunion par le Canada, qui assure la présidence du G7 cette année, aux côtés de l’Australie, de l’Inde, du Mexique et du Chili. Il s’agissait de la deuxième participation de Koo Yun-cheol à une réunion du G7, après le dialogue de haut niveau du groupe tenu en octobre à Washington, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.