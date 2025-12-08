Tabagisme : les cigarettes classiques en recul

Photo : YONHAP News

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée (KDCA) a publié, hier, les résultats de l’enquête « 2025 Community Health Survey ». Selon les résultats, le taux de tabagisme des cigarettes classiques a atteint 17,9 % en 2025, soit une baisse de 1,0 point en un an. En revanche, l’usage des cigarettes électroniques s’est élevé à 9,3 %, en progression de 0,6 point. L’utilisation globale des produits du tabac, qui regroupe cigarettes classiques et électroniques, s’est établie à 22,1 %, en diminution de 0,5 point.L’agence indique par ailleurs que la consommation mensuelle d’alcool, définie comme le fait d’avoir bu au moins une fois par mois au cours des douze derniers mois, a concerné 57,1 % de la population adulte, soit 1,2 point de moins qu’en 2024. Elle souligne toutefois que ce niveau reste supérieur à celui observé durant la pandémie de COVID-19, période durant laquelle cet indicateur s’élevait à 43,7 % en 2020 et où la consommation à haut risque représentait 10,9 %.L’édition 2025 de l’enquête repose sur des données recueillies entre mai et juillet auprès de 258 centres de santé publique à travers le pays. Elle a été menée auprès de 231 615 adultes âgés de 19 ans et plus.