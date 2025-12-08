Tabagisme : les cigarettes classiques en recul

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée (KDCA) a publié, hier, les résultats de l’enquête « 2025 Community Health Survey ». Selon les résultats, le taux de tabagisme des cigarettes classiques a atteint 17,9 % en 2025, soit une baisse de 1,0 point en un an. En revanche, l’usage des cigarettes électroniques s’est élevé à 9,3 %, en progression de 0,6 point. L’utilisation globale des produits du tabac, qui regroupe cigarettes classiques et électroniques, s’est établie à 22,1 %, en diminution de 0,5 point.
L’agence indique par ailleurs que la consommation mensuelle d’alcool, définie comme le fait d’avoir bu au moins une fois par mois au cours des douze derniers mois, a concerné 57,1 % de la population adulte, soit 1,2 point de moins qu’en 2024. Elle souligne toutefois que ce niveau reste supérieur à celui observé durant la pandémie de COVID-19, période durant laquelle cet indicateur s’élevait à 43,7 % en 2020 et où la consommation à haut risque représentait 10,9 %.
L’édition 2025 de l’enquête repose sur des données recueillies entre mai et juillet auprès de 258 centres de santé publique à travers le pays. Elle a été menée auprès de 231 615 adultes âgés de 19 ans et plus.