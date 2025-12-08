Le Minjoo fait marche arrière sur deux textes de loi controversés

Photo : YONHAP News

Le Minjoo recule d’un pas sur ses deux projets législatifs polémiques, l’un sur la création de chambres spécialisées devant traiter les contentieux liés à la loi martiale imposée par Yoon Suk Yeol, l’autre sur la révision de la loi sur la Cour constitutionnelle. En cause : la divergence de vues au sein même de son propre camp et une vive contestation du Parti du pouvoir du peuple (PPP).Le premier texte a déjà été approuvé mercredi dernier par la commission de la législation et des affaires juridiques du Parlement, une dernière étape clé pour son adoption définitive. La majorité présidentielle avait initialement voulu le faire voter en séance plénière, ce mardi. Cependant, elle y est revenue face à l’inquiétude exprimée par de nombreux de ses élus quant à son caractère anticonstitutionnel. Les quatre petits mouvements progressistes et les groupes civiques, qui défendent habituellement sa position, sont sur la même longueur d’onde.La formation de centre-gauche a alors décidé de faire une pause pour mieux réfléchir, voire pour compléter la disposition en tenant compte notamment des conseils de cabinets d’avocats.Vent debout contre le texte, la principale force de l’opposition conservatrice a dénoncé une « atteinte nette à l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Elle a également tiré à boulets rouges sur la présidence de Lee Jae Myung qui prend parti pour la création des chambres en question, la qualifiant de « tour de contrôle de la destruction de la loi fondamentale ».A propos de la modification de la loi sur la Cour constitutionnelle, le Minjoo a repoussé à plus tard son adoption. En cas de vote définitif, le texte doit permettre à la haute juridiction de poursuivre les procès sur l’insurrection et sur la provocation délibérée des attaques nord-coréennes contre le Sud, même si elle est saisie pour trancher sur l’inconstitutionnalité des lois concernées. Cela n’est pas le cas actuellement.